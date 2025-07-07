Диета Мадонны, которая дарит молодость и предотвращает болезни сердца

Что именно надо есть на такой диете, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Mirror .

Какую диету выбирает Мадонна?

Макробиотическая диета, которую часто рассматривают как стиль жизни, а не просто диету из-за ее строгих пищевых установок, сосредоточена на потреблении простых, здоровых продуктов для очищения организма от "токсинов".

Обычно сторонники этой диеты употребляют органические фрукты и овощи местного производства, цельнозерновые культуры, такие как овес и бурый рис, а также супы из овощей, водорослей и чечевицы.

Хотя многие выбирают диету, более близкую к веганству, есть и те, кто иногда ест органическое мясо или рыбу. Сама Мадонна, по сообщениям, употребляет орехи, брокколи, капусту кейл, тыкву, морковь, редьку и бобы.

Аналогично, Гвинет Пэлтроу, которая ранее говорила о соблюдении этой диеты, подчеркивала, что ее основная суть заключается в соблюдении определенных критериев по выбору пищи. В интервью HuffPost она подчеркнула, что фундаментальные принципы диеты - это "есть местную, органическую, сезонную и необработанную пищу".

Гвинет Пэлтроу также советует макробиотическую диету (фото: Getty Images)

Какие преимущества макробиотической диеты?

Джордж Осава - изобретатель макробиотической диеты, утверждал, что она может предотвращать рак и другие серьезные болезни. Он даже заявлял, что вылечил собственный туберкулез в 19 лет, следуя китайским диетическим принципам, которые позже он превратил в макробиотическую диету.

Однако, Cancer Research UK подчеркивает, что не существует научных доказательств того, что макробиотическая диета может предотвратить или вылечить рак. При этом это не отрицает потенциальных преимуществ диеты для здоровья.

Исследования показывают, что умеренная макробиотическая диета может улучшить здоровье. Например, люди, которые придерживались макробиотической диеты в течение многих лет, обычно имеют меньше жира в организме и более низкий уровень холестерина.

Это означает, что они менее склонны к развитию сердечных заболеваний, рака молочной железы и других видов рака, связанных с диетой с высоким содержанием жира. Тем не менее, очень важно помнить, что этих преимуществ можно также достичь с помощью стандартной здоровой и сбалансированной диеты.

На что обратить внимание при макробиотической диете?

Существует несколько недостатков, связанных с макробиотической диетой, которые следует учитывать, если вы планируете ее попробовать. Один из самых важных - это риск недоедания из-за отсутствия молочных или животных продуктов в рационе.

Отсутствие этих продуктов в вашей диете может означать, что ваш организм не получает достаточно белка, кальция, калорий, железа и витаминов. Недоедание может привести к различным серьезным проблемам со здоровьем и симптомам, включая непреднамеренную потерю веса, усталость, слабость и повышенную восприимчивость к болезням.

На самом деле, ранние версии макробиотической диеты рекомендовали людям потреблять только цельнозерновые культуры и воду, что в некоторых случаях приводило к сильному недоеданию и даже смерти.