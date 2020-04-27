Дезінфекція і відсутність стихійної торгівлі: у МОЗ опублікували вимоги для відкриття ринків

Міністерство охорони здоров'я України підготувало проект постанови про відновлення 280 продовольчих ринків. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому він додав, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів буде розглянуто питання відновлення продовольчих ринків.

Міністр додав, що для того, щоб робота ринків була безпечною, МОЗ та Міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю.

"Зараз планується відкриття понад 280 продовольчих ринків - тих, які зможуть забезпечити все необхідне для дотримання санітарних норм", - повідомив Степанов.

Він підкреслив, що це серйозний крок до послаблення карантину і закликав дотримуватися всіх профілактичних вимог, щоб зусилля щодо недопущення поширення вірусу були не марні.

Так, згідно з інфографікою, для поновлення роботи ринків, необхідно:

допуск працівників, продавців та відвідувачів виключно в медичних масках або респіраторах, і обов'язковий безконтактний температурний скринінг;

наявність на кожному вході на ринку антисептиків;

не більше одного покупця на 10 м. кв;

дезінфекція контактних поверхонь кожні три години;

прибирання і дезінфекція всіх приміщень у кінці кожного робочого дня;

відсутність стихійної торгівлі на прилеглих до ринку територіях;

відстань між робочими місцями продавців - не менше трьох метрів;

захисні екрани між продавцями і покупцями.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що 1 травня в Україні можуть відновити свою роботу продуктові ринки. При цьому він додав, що питання від їх відкритті буде розглянутий на засіданні уряду, яке відбудеться 29 квітня.

Крім того, 27 квітня в Чернівцях та Полтаві підприємці вийшли на акції протесту з вимогою відновити роботу продуктових ринків та торгових місць.

Також про пом'якшення карантину і дозволу про роботу продуктових ринків просять у Львове, Дніпрі та Івано-Франківську.

Також у Хусті Закарпатської області люди перекрили автотрасу з вимогою відновити роботу продуктових ринків. Підприємці влаштували акцію на трасі Мукачево - Рогатин.

У Чернівцях після масових протестів підприємців у міській раді прийняли рішення дозволити роботу продуктових ринків. Проект рішення передбачає обмеження роботи ринків тільки з 20:00 до 06:00.