RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В некоторых районах Херсона пропал свет

Фото: в некоторых районах Херсона пропал свет (facebook.com/nadiya_davydenko)
Автор: Константин Широкун

В Херсоне в результате российских обстрелов сегодня, 20 декабря, в нескольких районах города пропало электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

Пока подробностей о сроках восстановления не сообщается. Кроме того, в результате прилета вражеского снаряда случился пожар на локальном газопроводе у одного из общежитий, возник пожар.

Ранее мы писали, что сегодня российские войска обстреляли с использованием РСЗО "Град" село Гавриловка Новоалександровской громады Херсонской области.

Также напомним, 20 декабря утром в Херсоне также были слышны взрывы. Позже стало известно, что город обстреляли российские оккупанты, в результате чего есть погибший и раненные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуХерсонЭлектроэнергия