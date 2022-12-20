В некоторых районах Херсона пропал свет

В Херсоне в результате российских обстрелов сегодня, 20 декабря, в нескольких районах города пропало электричество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

Пока подробностей о сроках восстановления не сообщается. Кроме того, в результате прилета вражеского снаряда случился пожар на локальном газопроводе у одного из общежитий, возник пожар.

Ранее мы писали, что сегодня российские войска обстреляли с использованием РСЗО "Град" село Гавриловка Новоалександровской громады Херсонской области.

Также напомним, 20 декабря утром в Херсоне также были слышны взрывы. Позже стало известно, что город обстреляли российские оккупанты, в результате чего есть погибший и раненные.

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