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Дев'ять порушень "режиму тиші": бойовики обстріляли бійців ООС з мінометів та гранатометів

Автор: Юлія Струк

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, для подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню. Від початку доби вони здійснили 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

"Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення, несумісне з життям", - сказано у повідомленні.

Командування ООС висловило глибокі співчуття родині загиблого.

Неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Талаківка бойовики відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру.

Зазначається, що біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. А у напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань РФ та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, осколкове поранення, несумісне з життям, отримав старший солдат Андрій Гонар.

Як писало РБК-Україна, в результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі обстріляли школу-інтернат. Вони здійснили обстріл з мінометів.

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