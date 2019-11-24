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На "Дитячому Євробаченні" перемогла представниця Польщі

Новини » Суспільство     24.11.2019 - 20:42
На "Дитячому Євробаченні" перемогла представниця Польщі
Фото (twitter.com/EurovisionJr)

Вікторія Габор стала переможницею конкурсу другий рік поспіль

Переможницею міжнародного пісенного конкурсу "Дитяче Євробачення-2019" стала представниця Польщі 12-річна Вікторія Габор. Про це йдеться на офіційному Twitter-акаунті змагання.

Фінал конкурсу відбувся 24 листопада у польському місті Глівіце.

За результатами голосування журі та глядачів артистка отримала 278 балів за виконання пісні "Супергерой".

На другій сходинці - 12-річний Ержан Максим з Казахстану, який набрав 227 балів. Третьою стала представниця Іспанії Мелані Гарсія - у неї 212 балів. Українка Софія Іванько посіла 15 місце.

Всього в конкурсі брали участь представники 19 країн.

Нагадаємо, "Дитяче Євробачення" 2019 відбудеться 24 листопада у польському місті Глівіце. Як повідомила PR-директор телерадіокомпанії "UA:Суспільне мовлення" Вікторія Сидоренко в Facebook, в цьому році переможницею Національного відбору стала Софія Іванько з Києва. Вона виступить на 17-му міжнародному пісенному конкурсі в Польщі з піснею "Коли здається".

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