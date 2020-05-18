Дитяче Євробачення 2020: названа дата та місто проведення

Дитяче Євробачення 2020 (Колаж РБК-Україна)

Маленькі українці зможуть взяти участь у відборі на Дитяче Євробачення 2020 вже влітку

Дитяче Євробачення у 2020 році пройде у Варшаві, Польща. Як повідомив Європейський мовний союз, міжнародний дитячий пісенний конкурс планують провести 29 листопада.

В. о. президента TVP Мацей Лопинський розповів, що гасло міжнародного фестивалю – "Зруш світ" (Move the World) і воно спрямоване на те, щоб нагадати про силу єдності.

"Події останніх місяців показали нам цінність єдності, доброти та співробітництва. Великі музичні проєкти, наприклад, пісенний конкурс Євробачення, важливі, оскільки вони вселяють оптимізм і надію. Гасло цьогорічного Дитячого Євробачення "Зруш світ" підкреслює значущість позитивних дій для загального блага. Однією з таких дій є конкурс "Євробачення". Радий, що після торішнього успіху події TVP знову обрали організатором цього неймовірного музичного заходу", - сказав Мацей Лопинський.

Варто відзначити, що Дитяче Євробачення пройде у Польщі вже вдруге поспіль. У 2019 році Україну на конкурсі представляла Софія Іванько з піснею The Spirit of Music.

У 2020 році Україна також планує брати участь у конкурсі та на початку літа буде оголошений національний відбір. Переможця, який представить Україну у 2020 році, будуть вибирати онлайн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колектив Go_A переспівали головний хіт Вєрки Сердючки на Євробаченні 2020.

Автор: Маруся Щаслива