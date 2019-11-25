Дитячий омбудсмен потрапив в ДТП, а "мер" Горлівки виявився розвідником: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба потрапив в ДТП, "мер" окупованої Горлівки Едуард Матюха виявився українським розвідником, в Малайзії затримали судно з українцями. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 23-24 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Дитячий омбудсмен потрапив в ДТП

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП під Києвом 24 листопада. Чиновник перебував у авто зі своїми дітьми. В результаті аварії вони були госпіталізовані, а 10-річний хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні.

Повідомляється, що Кулеба за кермом легковика Toyota на великій швидкості проїхав на червоне світло світлофора через перехрестя, після чого сталося сильне зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen (фото, відео).

У поліції розповіли подробиці ДТП.

"Мер" окупованої Горлівки Матюха виявився українським розвідником

В Україну повернувся співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Едуард Матюха, який більше п'яти років працював на окупованому Донбасі. Певний період він був "народним мером" окупованії Горлівки, йдеться в сюжеті "ТСН.Тиждень".

Цю інформацію в ефірі підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Матюха збирав інформацію про злочини Росії. За його словами, його завданням було посварити бойовиків.

У Малайзії затримали судно з українцями

У Малайзії затримали судно з 23 членами екіпажу, серед яких громадяни України та Російської Федерації. Справу розслідують за статтею про незаконну якірну стоянку. Екіпажу загрожує покарання у вигляді штрафу на понад 578 тис. гривень або позбавлення волі на 2 роки.

У МЗС України відреагували на затримання судна.

Хомчак розповів, як повернути Крим

Припинення анексії Криму і повернення його до складу України можливе лише за умови міжнародної солідарності. Про це в інтерв’ю заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак.

Він зазначив, що Крим розглядається як російська військова база, яка повинна "кошмарити" всю Європу і північну Африку, і дати росіянам можливість панувати вже в Середземному морі.

Експерти прогнозують зниження курсу долара

Курс долара до гривні може продовжити зниження у разі позитивного рішення щодо нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Курс може впасти нижче рівня 24 грн/долар.

У Києві пройшли заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів

У Києві в суботу, 23 листопада, проходять заходи в пам'ять про жертви голодоморів в Україні.

У заходах взяв участь президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою. Також у заході брали участь посадові особи, зокрема, спікер Верховної ради Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Олексій Гончарук; представники громадськості та духовенства.