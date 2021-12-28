У дитсадку під Харковом зафіксували масове захворювання дітей

У Чугуївському районі Харківської області зареєстрували масове захворювання дітей. У вихованців дитсадка були ознаки отруєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на прес-службу ДП "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".
У дітей з Новопокровського дитячого садка були висока температура, слабкість, рідкі випорожнення, блювота. Усіх малюків із подібними проявами госпіталізували. Їх доправили до лікарні з 24 по 28 грудня.
Лікарі поставили вихованцям дитсадка попередні діагнози - гастроентероколіт. Також можливий COVID-19.
У Новопокровському дитячому садку проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, в Одесі школярі вирішили "пранконути" однокласницю, підливши їй у напій небезпечну речовину, через що 14-річна дівчинка отримала отруєння і потрапила до лікарні.