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У дитсадку під Харковом зафіксували масове захворювання дітей

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Харківська область, Вівторок 28 грудня 2021 14:17
У дитсадку під Харковом зафіксували масове захворювання дітей Фото: під Харковом масово захворіли діти (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У Чугуївському районі Харківської області зареєстрували масове захворювання дітей. У вихованців дитсадка були ознаки отруєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на прес-службу ДП "Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України".

У дітей з Новопокровського дитячого садка були висока температура, слабкість, рідкі випорожнення, блювота. Усіх малюків із подібними проявами госпіталізували. Їх доправили до лікарні з 24 по 28 грудня.

Лікарі поставили вихованцям дитсадка попередні діагнози - гастроентероколіт. Також можливий COVID-19.

У Новопокровському дитячому садку проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, в Одесі школярі вирішили "пранконути" однокласницю, підливши їй у напій небезпечну речовину, через що 14-річна дівчинка отримала отруєння і потрапила до лікарні.

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