RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В дитсадках України за рік виявили 5 спалахів кишкової інфекції, отруїлись понад 60 дітей

Автор: Марія Кучерявець

Від початку поточного року в Україні зареєстрували п'ять спалахів гострої кишкової інфекції (норовірусної хвороби). Всі випадки були зафіксовані у дитячих садках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я (ЦОЗ).

За інформацією відомства, всього постраждало 69 людей, 64 з них - діти.

Так, у садочку м. Кривий Ріг захворіло 5 дітей. Всі хворі перенесли хворобу у легкій формі.

Зокрема, у Тернопільській області в 12 вихованців та 2 працівників закладу дошкільної освіти було лабораторно підтверджено діагноз "гостра кишкова інфекція норовірусної етіології". Джерело інфекції встановити не вдалось.

Також у місті Тернопіль протягом березня двох ДНЗ було зафіксовано спалахи норовірусної хвороби. Постраждали 2 дорослих і 34 дитини.

Після чого на початку серпня в одному з ДНЗ міста також було зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Лабораторно підтверджено 14 випадків.

За інформацією ЦОЗ, для профілактики норовірусної інфекції рекомендовано:

  • піддавати харчові продукти термічній обробці при 85 °C,
  • мити руки з милом перед прийманням їжі,
  • споживати кип'ячену чи воду в пляшках,
  • не вживати воду з відкритих джерел.

У разі наявності гострої кишкової інфекції необхідно своєчасно звертатись за медичною допомогою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України