В дитсадках України за рік виявили 5 спалахів кишкової інфекції, отруїлись понад 60 дітей

За інформацією відомства, всього постраждало 69 людей, 64 з них - діти.

Так, у садочку м. Кривий Ріг захворіло 5 дітей. Всі хворі перенесли хворобу у легкій формі.

Зокрема, у Тернопільській області в 12 вихованців та 2 працівників закладу дошкільної освіти було лабораторно підтверджено діагноз "гостра кишкова інфекція норовірусної етіології". Джерело інфекції встановити не вдалось.

Також у місті Тернопіль протягом березня двох ДНЗ було зафіксовано спалахи норовірусної хвороби. Постраждали 2 дорослих і 34 дитини.

Після чого на початку серпня в одному з ДНЗ міста також було зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Лабораторно підтверджено 14 випадків.

За інформацією ЦОЗ, для профілактики норовірусної інфекції рекомендовано:

піддавати харчові продукти термічній обробці при 85 °C,

мити руки з милом перед прийманням їжі,

споживати кип'ячену чи воду в пляшках,

не вживати воду з відкритих джерел.

У разі наявності гострої кишкової інфекції необхідно своєчасно звертатись за медичною допомогою.