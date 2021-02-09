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Діти почали частіше хворіти коронавірусом після відкриття шкіл, - вчені НАН

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 10:17
Діти почали частіше хворіти коронавірусом після відкриття шкіл, - вчені НАН Фото коронавірус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

В Україні на тлі відкриття шкіл збільшилась частка дітей серед виявлених хворих COVID-19. Загалом в країні почали фіксувати зменшення випадків коронавірусу.

Про це йдеться у прогнозі Національної академії наук України.

Як повідомляється, спостережувана летальність від коронавірусу незначно зросла і почала перевищувати 2% від кількості нових виявлень. Середній вік смерті досяг нового максимуму. На тлі відкриття шкіл збільшилась частка дітей серед виявлених хворих.

Діти почали частіше хворіти коронавірусом після відкриття шкіл, - вчені НАНФото: графік (nas.gov.ua)

Нагадаємо, в НАН дали прогноз щодо поширення коронавірусу. Показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження.

Крім того, в Україні за вчора виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області.

Також РБК-Україна писало, що президент країни Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною.

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