Діти почали частіше хворіти коронавірусом після відкриття шкіл, - вчені НАН

В Україні на тлі відкриття шкіл збільшилась частка дітей серед виявлених хворих COVID-19. Загалом в країні почали фіксувати зменшення випадків коронавірусу.

Про це йдеться у прогнозі Національної академії наук України.

Як повідомляється, спостережувана летальність від коронавірусу незначно зросла і почала перевищувати 2% від кількості нових виявлень. Середній вік смерті досяг нового максимуму. На тлі відкриття шкіл збільшилась частка дітей серед виявлених хворих.

Нагадаємо, в НАН дали прогноз щодо поширення коронавірусу. Показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження.

Крім того, в Україні за вчора виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області.

Також РБК-Україна писало, що президент країни Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною.