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Десяток раненых и погибший: россияне продолжают убивать гражданских в Донецкой области

Фото: из-за обстрела Донецкой области погиб один человек, еще 10 ранены (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают обстреливать Донецкую область. Только за минувшие сутки в результате вражеских ударов 10 человек получили ранения, а еще один местный житель погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 11 февраля россияне убили 1 жителя Донбасса - в Бахмуте. Еще 10 человек в области получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - пишет Кириленко.

Напомним, недавно российские захватчики обстреляли Славянск в Донецкой области, в результате были повреждены многоэтажные дома.

Ранее стало известно, что двое граждан Азербайджана погибли из-за российского обстрела села Клищиевка Донецкой области.

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