Десятки раненых и убитые. ГУР перехватило новый разговор оккупанта в Луганской области

Российский солдат, который находится под Кременной (Луганская область) в телефонном разговоре рассказывает, что их взвод не снабжают едой и техникой и "у них остались только патроны".

При этом, по его словам, командир давно бросил их и уехал с фронта "из-за проблем с сердцем".

Также солдат РФ добавляет, что из его взвода остались только 35 человек, поскольку 20 военных получили ранения, а еще четверо - были убиты. Сбежать оттуда он не может из-за того, что "чеченцы не выпускают, они стоят на постах на границах".