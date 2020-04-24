Десятки гранатометів і сотні боєприпасів: у Донецькій області виявили схованку зі зброєю

На території покинутого дитячого табору у зоні проведення операції Об'єднаних сил виявили схрон арсеналу зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що зброя зберігалася в будівлях колишнього дитячого оздоровчого табору поряд з селищем Ольгінка Волноваського району Донецької області.

"Зі схрону правоохоронці вилучили 12 протипіхотних та протитанкових мін, 11 великокаліберних снарядів, 28 мін калібру 82 мм, 33 гранатомети РПГ і 38 гранат РГД-5 та Ф-1. Також виявлено 2 автомати Калашникова та снайперську гвинтівку СВД, понад 400 боєприпасів до ручного протитанкового та підствольного гранатометів і понад 14 тисяч патронів різного калібру", - повідомили в СБУ.

Фото: вилучений арсенал зброї та боєприпасів (ssu.gov.ua)

У спецслужбі повідомили, що схованку зі зброєю облаштували четверо місцевих жителів. Згідно з оперативною інформацією, зловмисники планували вивезти зброю і боєприпаси з району проведення ООС.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу, правоохоронці розшукують ймовірних винуватців правопорушення.

Нагадаємо, раніше схрон з боєприпасами та засобами ураження армійського зразка виявили в Херсонській області. Також повідомлялося про виявлення схованки з боєприпасами у Донецькій області. Схрон знаходився в нежилому будинку в Мар'їнці.