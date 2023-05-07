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В Деснянском районе Киева мужчина подорвал гранату в квартире

Фото: в Деснянском районе Киева мужчина взорвал гранату в квартире (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Деснянском районе Киева гражданский подорвал гранату в квартире. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

"Сегодня в полицию Киева поступила информация, что в квартире на улице Лесковской взорвалась граната. По указанному адресу оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, следственно-оперативную группу и врачей", - пишет пресс-служба.

Согласно предварительной информации, граната сдетонировала из-за неосторожного обращения. Пострадавших нет. Мужчина задержан.

В соответствии со ст. 263 Уголовного кодекса Украины мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в жилом доме в Запорожье взорвалась граната, в результате чего один человек погиб, еще один - пострадал.

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Киев