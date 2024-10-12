Десантники разбили группу бригады РФ, известной издевательством над пленными (видео)

Российская штурмовая группа была разбита в одном из населенных пунктов Курской области.

"Это были выродки из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота, которые особенно любят кичиться своими "подвигами". А именно издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военных, кто, оказавшись в тупике, сдался в плен", - рассказали в командовании ДШВ.

Но в этот раз, как отметили в командовании, российским оккупантам "хайпонуть" не удалось и все они были уничтожены украинскими десантниками.

"Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады", - добавили в командовании.