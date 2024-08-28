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Госэкоинспекция не обнаружила ядовитых веществ в Десне под Киевом

Фото: река Десна (desna-buvr.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Государственная экологическая инспекция Столичного округа не выявила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

По информации Госэкоинспекции, содержание кислорода в реке Десна также находится в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено.

Отмечается, что такую информацию Киевская ОВА получила во исполнение поручения Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по принятию мер по недопущению ухудшения качества воды в реке Десна.

Накануне была получена информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области об ухудшении качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна. В частности, речь шла о загрязнении воды, которая движется по течению Сейма, а также о заморе рыбы в нем.

Поскольку Десна протекает по территории Киевской области, а именно Вышгородскому и Броварскому районам, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды.

"Для предотвращения негативного влияния на здоровье населения, Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и отлов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поение скота", - отметили в ОВА.

Там добавили, что ситуация находится под постоянным контролем. Об изменениях будет сообщаться дополнительно.

Что предшествовало

Напомним, сегодня Вышгородский городской голова Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

По его словам, 26 августа было проведено внеочередное заседание Киевской областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На заседании было принято решение запретить жителям купание и лов рыбы в Десне.

"В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному о/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и его заливах", - написал Момот.

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Киевская областьГосэкоинспекция