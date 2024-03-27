Госдеп США ответил на попытки россиян притянуть Украину к теракту в Подмосковье

Что известно о теракте

Вечером в пятницу, 22 марта в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Ответственность за теракт взяла группировка ИГИЛ. Несмотря на это, россияне пытаются "повесить" теракт на Украину. Так, диктатор Владимир Путин заявил, что террористы якобы хотели сбежать в Украину, где для них было подготовлено "окно".

Накануне глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в Подмосковье.

При этом, по данным Bloomberg, окружение Путина не верит в его теорию о связи Украины и теракта под Москвой.

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