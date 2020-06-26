Дерматолог розповіла, як ефективно захищати шкіру від сонця

Влітку багато хто з нас зіштовхується з тим, що шкіра страждає від сонця. Як захистити себе від згубного впливу сонячних променів? Відповідь на це питання дала дерматолог Катерина Мельник у своєму блозі.

За її словами, влітку, незалежно від того, відпочиваєте ви на природі чи пересуваєтесь із роботи додому, важливо використовувати сонцезахисний засіб.

Як обрати найкращий сонцезахисний засіб?

Перш за все, радить спеціаліст, використовуйте комфортний засіб: орієнтуйтесь на текстуру, як засіб лягає на шкіру. Зараз багато засобів у формі крему, спрею, лосьйону - це дуже зручно, особливо якщо ви багато часу проводите на вулиці.

Крім того, намагайтеся обирати засоби на основі фізичних фільтрів, особливо якщо ви відпочиваєте на природі й довго перебуваєте на вулиці. Такий засіб має містити оксид цинку та діоксид титану.

Використовуйте засіб на основі хімічних фільтрів, якщо ви живете в місті й виходите на вулицю здебільшого щоб доїхати на роботу й назад. На пакуванні шукайте позначку "захист широкого спектра" - це буде захист від сонячних променів типу А і В. Мінімальний рівень SPF - 30: влітку обирайте SPF 50, взимку можна 30.

Як використовувати сонцезахисний засіб?

Наносьте за пів години до виходу на вулицю - так шкіра вбере всі захисні речовини, не економте на кількості - для обличчя та шиї треба одну чайну ложку.

Оновлюйте захист кожні дві години, особливо якщо ви багато перебуваєте на вулиці, активно пітнієте чи купаєтесь влітку з 10 до 16 години.

Відмовтеся від прогулянок на вулиці. Сонце дуже активне й агресивне, ультрафіолетовий індекс найвищий - це найбільш небезпечний час для перебування на сонці.

Також Катерина Мельник наголошує: уникайте прогулянок, коли на вулиці вітряно, оскільки вітер охолоджує шкіру - ви можете не помітити, як отримаєте сонячні опіки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо продукти, які відновлюють і живлять шкіру обличчя.