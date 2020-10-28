У Дергачівському районі в результаті вибуху загинули двоє працівників "Харківгазу"

У середу 28 жовтня, на газорозподільному пункті в с. Березівське, Дергачівський район, стався вибух. В результаті аварії постраждали 10 працівників АТ "Харківгаз", двоє з них загинули. Інші постраждалі були терміново госпіталізовані в лікарню.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Обставини події з'ясовуються і будуть розслідуватися спеціальною комісією. У компанії відзначили, що АТ "Харківгаз" зацікавлене в незалежному і швидкому розслідуванні причин трагедії.

"АТ "Харківгаз" висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих працівників. І сподівається на швидке одужання працівників, які перебувають зараз у лікарні. Компанія бере на себе всі витрати, пов'язані з лікуванням потерпілих, а також організаційні заходи, пов'язані з наслідками цієї трагедії", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Також в компанії відзначили, що без газопостачання тимчасово залишається сім населених пунктів Дергачівського району. АТ "Харківгаз" проводить всі необхідні заходи для швидкого пуску газу в будинку клієнтів компанії.