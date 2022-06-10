В Дергачах Харківської області містян закликали перекрити газові крани: що сталося

Російські військові, під час обстрілів, пошкодили газову мережу в Дергачах Харківської області. Містян закликали перекрити крани.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дергачівської міської ради.
Внаслідок пошкодження газової мережі було припинено газопостачання на більшій частині території міста й прилеглих сіл.
"Ми просимо перекрити крани подачі газу до домоволодінь для можливості здійснення діагностики системи та з метою запобігання виникненню нових аварійних ситуацій", - пише пресслужба міської ради.
Щодо підготовки до пуску газу містян попередять додатково.
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