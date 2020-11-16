У вівторок Кабінет міністрів у повному складі звітуватиме народним депутатам про хід боротьби з COVID-19. Зокрема, про виконання постанови №4228 для протидії коронавірусу, яку Верховна рада ухвалила 20 жовтня.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді.

"Пройшов майже місяць з моменту ухвалення парламентом постанови, яка передбачає створення Національного штабу протидії хворобі, гарячої телефонної лінії для громадян із симптомами COVID-19; підсилення захисту і збільшення зарплат медиків, вищу кількість тестувань та краще оснащення стаціонарів. Вже мали б бути якісь результати. Нам потрібно розуміти, як іде просування", - пояснив Корнієнко.

Голова "Слуги народу" також підтримав винесення на порядок денний постанови № 4381 про перегляд карантину вихідного дня. Однак як голосувати за це рішення - визначатиметься фракція.

За його словами, партія також підтримує винесення до зали засідань постанови № 4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів. Вона дасть можливість і людям, і бізнесу завчасно підготуватися до посилення карантину.

У "Слузі народу" сподіваються, що завтра на розгляд парламенту потраплять законопроекти № 4119 та № 4120 про зарахування боргів "Нафтогазу" до спецфонду боротьби з COVID-19 та на зарплати шахтарям.

"Ці законопроекти стосуються боротьби з COVID-19 не напряму, але є не менш важливими. Ми просимо додати їх у завтрашній порядок денний та спробувати по них прийняти позитивне рішення. Впевнений, воно таким і буде", - сказав очільник партії.

Серед інших важливих ініціатив, які планує розглянути парламент, Корнієнко назвав законопроект № 4313- про відтермінування запровадження обов’язкових касових апаратів (РРО) для ФОПів. Голова політсили вважає, що документ можуть ухвалити за основу вже завтра.

Терміновим є і законопроект № 3651д про утворення та реорганізацію районних державних адміністрацій і передачу майна у зв’язку з утворенням та ліквідацією районів.

"Вже незабаром починаються сесії районних рад, їм треба з кимось починати працювати. Треба це вирішити, це термінова дуже історія", - наголосив Корнієнко.

Планується, що на цьому пленарному тижні парламент збереться лише у вівторок. Із середи по п’ятницю депутати працюватимуть у комітетах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що партія "Слуга народу" на виборах взяла найбільшу кількість мандатів і на місцевому рівні матиме представництво в кожному регіоні країни. Найближчим часом політсила сконцентрується на перемозі в другому турі виборів міських голів.