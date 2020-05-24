У депутатській групі "Довіра" відкидають версію самогубства Давиденка

Фото: Валерій Давиденко (davydenko.com.ua)

Шахов наполягає, що нардепа вбили

Народний депутат від групи "Довіра" у Верховній раді Сергій Шахов заявив, що не вірить у самогубство його колеги Валерія Давиденка. Він вважає, що нардепа убили.

Про це депутат заявив у коментарі hromadske.

Шахов розповів, що востаннє бачив Давиденка у парламенті, однак не говорив із ним особисто.

"Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство Я наполягаю на тому, що його вбили і треба робити розслідування", - зазначив нардеп.

Валерій Давиденко був членом депутатської групи "Довіра". Пройшов до Верховної ради у 2014 році, здобувши перемогу в одномандатному окрузі № 208 в Чернігівській області. У 2019 році повторно виграв вибори по округу.

Нагадаємо, 23 травня у офісі в Києві з вогнепальним пораненням його знайшли мертвим.

Згодом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство

РБК-Україна писало, що голова Верховної ради України Дмитро Разумков закликав до правоохоронців провести розслідування загибелі Давиденка оперативно.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора