Депутатів немає в координаційній раді щодо коронавірусу, - Разумков

До Координаційної ради з питань поширення коронавірусу не увійшли представники парламенту. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, народні депутати не увійшли до складу Координаційної ради, яка нещодавно була створена президентом України Володимиром Зеленським.

"Ситуація наступна, в координаційну раду... Вона була створена президентом, якщо я не помиляюсь, 16-го березня. Там президент, там секретар РНБО, представники Офісу президента, уряду, прем’єр-міністр, представники деяких інших установ. Станом на сьогодні представників Верховної ради там немає. Їх не включили в роботу цієї координаційної ради", - заявив він.

Нагадаємо, 16 березня Зеленський створив координаційну раду з протидії коронавірусу. Рада була створена як консультативно-дорадчий орган, основним завданням якого є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавірусу в Україні.

Наступного дня Зеленський ввів до складу координаційної ради міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Як писало РБК-Україна, станом на ранок 22 березня в Україні було офіційно підтверджено 47 випадків коронавірусу. Одному хворому вже вдалося одужати. Три людини померли від коронавірусу.