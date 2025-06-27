Депутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты: какие радикальные изменения предлагают

Депутаты Ивано-Франковского городского совета утвердили обращение к руководству государства насчет защиты жизни и поддержки института семьи. Одним из основных их требований является запрет абортов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского совета в Facebook.
Сегодня, 27 июня, на пленарном заседании очередной 53-й сессии городского совета Ивано-Франковска было принято обращение по защите жизни и поддержке института семьи в Украине:
Текст обращения был опубликован при этом на официальной странице Ивано-Франковского городского совета в социальной сети.
Такую инициативу депутаты объясняют:
В тексте обращения депутаты Ивано-Франковского городского совета упоминают несколько статей Конституции Украины:
"Обязанность государства - защитить жизнь человека. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств", - говорится в публикации.
Гражданам напоминают, что в Украине "за годы независимости государства сделано огромное количество абортов".
"Из-за легального статуса аборты получили чрезвычайное распространение, что имеет свои необратимые последствия на физическом, психическом, духовном уровнях для всего народа Украины", - добавляют авторы обращения.
При этом отмечается, что "страна, которая перестает защищать жизнь человека и позволяет дискриминацию людей по стадии развития, приходит в упадок", поскольку "подрывает основу своей общественной и экономической жизнеспособности - будущее поколение граждан".
"Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Государство, которое позволяет уничтожать ее в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом", - подчеркивается в обращении.
Депутаты добавляют, что в Украину "пришла настоящая демографическая катастрофа".
"Если не рождаются дети - значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии, отцов и матерей, строителей Украины", - говорится в публикации.
Отмечается, что "по этой причине наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий - поскольку нам не хватает детей и людей в различных сферах жизни, без которых Украина может исчезнуть".
Учитывая вышесказанное, депутаты Ивано-Франковского городского совета требуют, чтобы органы государственной власти Украины выполнили требования:
Речь идет о том, что "ребенок нуждается в социальной охране и заботе", включая надлежащую "правовую защиту, как до, так и после рождения".
"В клятве Гиппократа, которую дают наши врачи, написано: "не дашь женщине ни одного абортивного средства", - добавили в тексте.
В своем обращении к руководству государства депутаты просят "принять кардинальные действия для спасения страны":
Кроме того, депутаты задают вопрос: "Как украинские семьи могут рожать детей, когда материальная помощь на ребенка составляет 860 гривен в месяц (и это только до 3 лет), а материальная помощь на третьего и каждого последующего ребенка - около 2000 гривен в месяц (и это только до 6 лет)?".
Уточняется при этом, что "некоторые местные органы власти выплачивают единовременное пособие при рождении ребенка: 20 тысяч гривен - Ивано-Франковск; 25 тысяч гривен - Черкассы".
Учитывая это, предлагается ввести следующие выплаты при рождении каждого ребенка:
В завершение депутаты Ивано-Франковского городского совета предлагают ввести в Украине программу обязательного бесплатного предоставления государством в собственность жилья - семьям, где родилось пятеро и больше детей.
"Проект закона о защите человеческой жизни от зачатия до естественной смерти прилагается. Пусть Всемилостивый Господь поможет нам в этом святом деле защиты жизни зачатых украинцев", - подытоживается в обращении.
Напомним, будучи еще кандидатом в президенты Украины Владимир Зеленский признался, что не поддерживает идею запрета на аборты, поскольку такое решение "человек должен принимать сам".
Между тем на последних президентских выборах в США дискуссии о праве на аборты стали одной из самых острых тем.
Читайте также, как в Польше женщину из-за желания сделать аборт отправили в психбольницу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.