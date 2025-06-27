ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Депутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты: какие радикальные изменения предлагают

Пятница 27 июня 2025 18:36
UA EN RU
Депутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты: какие радикальные изменения предлагают Депутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Депутаты Ивано-Франковского городского совета утвердили обращение к руководству государства насчет защиты жизни и поддержки института семьи. Одним из основных их требований является запрет абортов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского совета в Facebook.

К кому и зачем обращаются депутаты

Сегодня, 27 июня, на пленарном заседании очередной 53-й сессии городского совета Ивано-Франковска было принято обращение по защите жизни и поддержке института семьи в Украине:

  • к президенту Украины Владимиру Зеленскому;
  • к Верховной Раде Украины;
  • к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Текст обращения был опубликован при этом на официальной странице Ивано-Франковского городского совета в социальной сети.

Такую инициативу депутаты объясняют:

  • осознанием ответственности "перед Богом, прошлыми, нынешними и будущими поколениями";
  • шокирующими статистическими, демографическими данными количества населения Украины;
  • войной, миграцией и переселением беженцев;
  • количеством разводов среди граждан;
  • коэффициентом рождаемости (0.7 при допустимом 2.13 на семью).

Депутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты: какие радикальные изменения предлагаютВыступление во время пленарного заседания (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Чем обеспокоены депутаты Ивано-Франковска

В тексте обращения депутаты Ивано-Франковского городского совета упоминают несколько статей Конституции Украины:

  • статья 3 - человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность определяются в Украине наивысшей социальной ценностью;
  • статья 16 - сохранение генофонда украинского народа является обязанностью государства;
  • статья 27 - каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть произвольно лишен жизни.

"Обязанность государства - защитить жизнь человека. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств", - говорится в публикации.

Гражданам напоминают, что в Украине "за годы независимости государства сделано огромное количество абортов".

"Из-за легального статуса аборты получили чрезвычайное распространение, что имеет свои необратимые последствия на физическом, психическом, духовном уровнях для всего народа Украины", - добавляют авторы обращения.

При этом отмечается, что "страна, которая перестает защищать жизнь человека и позволяет дискриминацию людей по стадии развития, приходит в упадок", поскольку "подрывает основу своей общественной и экономической жизнеспособности - будущее поколение граждан".

"Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Государство, которое позволяет уничтожать ее в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом", - подчеркивается в обращении.

Депутаты добавляют, что в Украину "пришла настоящая демографическая катастрофа".

"Если не рождаются дети - значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии, отцов и матерей, строителей Украины", - говорится в публикации.

Отмечается, что "по этой причине наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий - поскольку нам не хватает детей и людей в различных сферах жизни, без которых Украина может исчезнуть".

Депутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты: какие радикальные изменения предлагаютПленарное заседание городского совета Ивано-Франковска (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Требования и предложения ивано-франковских депутатов

Учитывая вышесказанное, депутаты Ивано-Франковского городского совета требуют, чтобы органы государственной власти Украины выполнили требования:

  • Декларации о защите ребенка (от 20.11.1959 г.);
  • Конвенции ООН о правах ребенка (от 20.11.1989 года), ратифицированной постановлением ВРУ по №789ХІІ (от 27.02.1991 г.).

Речь идет о том, что "ребенок нуждается в социальной охране и заботе", включая надлежащую "правовую защиту, как до, так и после рождения".

"В клятве Гиппократа, которую дают наши врачи, написано: "не дашь женщине ни одного абортивного средства", - добавили в тексте.

В своем обращении к руководству государства депутаты просят "принять кардинальные действия для спасения страны":

  • восстановить Министерство семьи Украины;
  • ввести в образовательные программы общеобразовательных учебных заведений курсы по подготовке подрастающего поколения к созданию крепких семей и патриотическому воспитанию;
  • создать условия, которые бы побуждали семьи становиться многодетными - в информативном пространстве, в социальной сфере (жилье, образование, льготное кредитование и т.д.), в сфере экономики;
  • на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины.

Кроме того, депутаты задают вопрос: "Как украинские семьи могут рожать детей, когда материальная помощь на ребенка составляет 860 гривен в месяц (и это только до 3 лет), а материальная помощь на третьего и каждого последующего ребенка - около 2000 гривен в месяц (и это только до 6 лет)?".

Уточняется при этом, что "некоторые местные органы власти выплачивают единовременное пособие при рождении ребенка: 20 тысяч гривен - Ивано-Франковск; 25 тысяч гривен - Черкассы".

Учитывая это, предлагается ввести следующие выплаты при рождении каждого ребенка:

  • первый ребенок - 100 тысяч гривен;
  • второй ребенок - 200 тысяч гривен;
  • третий и каждый следующий ребенок - 300 тысяч гривен.

В завершение депутаты Ивано-Франковского городского совета предлагают ввести в Украине программу обязательного бесплатного предоставления государством в собственность жилья - семьям, где родилось пятеро и больше детей.

"Проект закона о защите человеческой жизни от зачатия до естественной смерти прилагается. Пусть Всемилостивый Господь поможет нам в этом святом деле защиты жизни зачатых украинцев", - подытоживается в обращении.

Депутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты: какие радикальные изменения предлагаютДепутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты: какие радикальные изменения предлагаютОбращение депутатов к руководству государства (скриншот: facebook.com/mrada.if.ua)

Напомним, будучи еще кандидатом в президенты Украины Владимир Зеленский признался, что не поддерживает идею запрета на аборты, поскольку такое решение "человек должен принимать сам".

Между тем на последних президентских выборах в США дискуссии о праве на аборты стали одной из самых острых тем.

Читайте также, как в Польше женщину из-за желания сделать аборт отправили в психбольницу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск Конституция беременность Выплаты на ребенка Дети Депутати
Новости
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной, но есть нюанс
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу