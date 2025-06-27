Депутаты из Ивано-Франковска требуют запретить аборты: какие радикальные изменения предлагают

Депутаты Ивано-Франковского городского совета утвердили обращение к руководству государства насчет защиты жизни и поддержки института семьи. Одним из основных их требований является запрет абортов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковского городского совета в Facebook.

К кому и зачем обращаются депутаты

Сегодня, 27 июня, на пленарном заседании очередной 53-й сессии городского совета Ивано-Франковска было принято обращение по защите жизни и поддержке института семьи в Украине:

к президенту Украины Владимиру Зеленскому;

к Верховной Раде Украины;

к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Текст обращения был опубликован при этом на официальной странице Ивано-Франковского городского совета в социальной сети.

Такую инициативу депутаты объясняют:

осознанием ответственности "перед Богом, прошлыми, нынешними и будущими поколениями";

шокирующими статистическими, демографическими данными количества населения Украины;

войной, миграцией и переселением беженцев;

количеством разводов среди граждан;

коэффициентом рождаемости (0.7 при допустимом 2.13 на семью).

Выступление во время пленарного заседания (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Чем обеспокоены депутаты Ивано-Франковска

В тексте обращения депутаты Ивано-Франковского городского совета упоминают несколько статей Конституции Украины:

статья 3 - человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность определяются в Украине наивысшей социальной ценностью;

статья 16 - сохранение генофонда украинского народа является обязанностью государства;

статья 27 - каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть произвольно лишен жизни.

"Обязанность государства - защитить жизнь человека. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье от противоправных посягательств", - говорится в публикации.

Гражданам напоминают, что в Украине "за годы независимости государства сделано огромное количество абортов".

"Из-за легального статуса аборты получили чрезвычайное распространение, что имеет свои необратимые последствия на физическом, психическом, духовном уровнях для всего народа Украины", - добавляют авторы обращения.

При этом отмечается, что "страна, которая перестает защищать жизнь человека и позволяет дискриминацию людей по стадии развития, приходит в упадок", поскольку "подрывает основу своей общественной и экономической жизнеспособности - будущее поколение граждан".

"Жизнь человека начинается с момента слияния отцовской и материнской половых клеток. Государство, которое позволяет уничтожать ее в период внутриутробного развития, легализует человекоубийство и отождествляет себя с моральным злом", - подчеркивается в обращении.

Депутаты добавляют, что в Украину "пришла настоящая демографическая катастрофа".

"Если не рождаются дети - значит нет учеников в школах, студентов в университетах, работников на предприятиях, воинов в армии, отцов и матерей, строителей Украины", - говорится в публикации.

Отмечается, что "по этой причине наблюдаем закрытие школ, больниц, предприятий - поскольку нам не хватает детей и людей в различных сферах жизни, без которых Украина может исчезнуть".

Пленарное заседание городского совета Ивано-Франковска (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Требования и предложения ивано-франковских депутатов

Учитывая вышесказанное, депутаты Ивано-Франковского городского совета требуют, чтобы органы государственной власти Украины выполнили требования:

Декларации о защите ребенка (от 20.11.1959 г.);

Конвенции ООН о правах ребенка (от 20.11.1989 года), ратифицированной постановлением ВРУ по №789ХІІ (от 27.02.1991 г.).

Речь идет о том, что "ребенок нуждается в социальной охране и заботе", включая надлежащую "правовую защиту, как до, так и после рождения".

"В клятве Гиппократа, которую дают наши врачи, написано: "не дашь женщине ни одного абортивного средства", - добавили в тексте.

В своем обращении к руководству государства депутаты просят "принять кардинальные действия для спасения страны":

восстановить Министерство семьи Украины;

ввести в образовательные программы общеобразовательных учебных заведений курсы по подготовке подрастающего поколения к созданию крепких семей и патриотическому воспитанию;

создать условия, которые бы побуждали семьи становиться многодетными - в информативном пространстве, в социальной сфере (жилье, образование, льготное кредитование и т.д.), в сфере экономики;

на законодательном уровне защитить жизнь нерожденных детей и закрепить это в Конституции Украины.

Кроме того, депутаты задают вопрос: "Как украинские семьи могут рожать детей, когда материальная помощь на ребенка составляет 860 гривен в месяц (и это только до 3 лет), а материальная помощь на третьего и каждого последующего ребенка - около 2000 гривен в месяц (и это только до 6 лет)?".

Уточняется при этом, что "некоторые местные органы власти выплачивают единовременное пособие при рождении ребенка: 20 тысяч гривен - Ивано-Франковск; 25 тысяч гривен - Черкассы".

Учитывая это, предлагается ввести следующие выплаты при рождении каждого ребенка:

первый ребенок - 100 тысяч гривен;

второй ребенок - 200 тысяч гривен;

третий и каждый следующий ребенок - 300 тысяч гривен.

В завершение депутаты Ивано-Франковского городского совета предлагают ввести в Украине программу обязательного бесплатного предоставления государством в собственность жилья - семьям, где родилось пятеро и больше детей.

"Проект закона о защите человеческой жизни от зачатия до естественной смерти прилагается. Пусть Всемилостивый Господь поможет нам в этом святом деле защиты жизни зачатых украинцев", - подытоживается в обращении.

Обращение депутатов к руководству государства (скриншот: facebook.com/mrada.if.ua)