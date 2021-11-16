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Депутат від "Слуги народу" Ковальов потрапив у ДТП на Одеській трасі

Автор: Іванна Шовкун

У понеділок, 15 листопада, на трасі Київ-Одеса сталася ДТП за участю народного депутата Олексія Ковальова. Внаслідок події політик отримав незначні травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук у Telegram.

Інцидент стався приблизно о 10:30 у місці розвороту зустрічного транспорту. Народний депутат рухався головною дорогою і мав перевагу у русі.

"Але він не виключає, що міг допустити порушення правил дорожнього руху, за що готовий понести відповідальність. На місце були викликані представники правоохоронних органів, які провели всі необхідні процесуальні дії", - написала Палійчук.

она також зазначила, що постраждали лише транспортні засоби. А сам нардеп звернувся до лікарів Білоцерківської лікарні. Вони діагностували невеликі травми. Також Ковальов здав усі необхідні аналізи на вміст в організмі заборонених речовин. Результати показали, що алкоголю чи наркотичних речовин у крові депутата не виявлено.

"Наразі конфлікт між водіями відсутній, обидві сторони ДТП не мають претензій одна до одної", - наголосила речник "Слуги народу".

Також Палійчук розповіла про автомобіль, у якому нардеп у момент аварії. За її словами, машина перебуває у користуванні Ковальова.

"Інформація про це буде зазначена їм у декларації про доходи за 2021 рік, яка згідно з вимогами закону подається у першій половині наступного року", - зазначила Палійчук.

Нагадаємо, у Луцьку 23-річний водій на авто виїхав на тротуар і збив єпископа.

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