Депутату повідомили про підозру після бійки у Херсонській області

Прокуратура Херсонської області повідомила депутату обласної ради про підозру у зв'язку з бійкою у громадському місці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прокуратури у Facebook.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням установлено, що 22 вересня 2019 року депутат, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, у громадському місці вчинив хуліганські дії щодо потерпілого Ч., завдавши йому двох ударів руками в обличчя. Депутат областної ради також грубо порушив громадський порядок та права громадян на спокій і відпочинок "шляхом гучного викрикування у нічний час образ нецензурною лайкою".

Крім того, депутат "завдав ударів декільком журналістам, які намагалися зафіксувати факти неправомірної поведінки, та відібрав у них телефони", погрожуючи фізичною розправою.

У прокуратурі наголошують, що своїми умисними діями депутат Херсонської обласної ради VII скликання вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 296 КК України, - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, пов'язане з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії.

Нагадаємо, 22 вересня в селі Праві Саги (Херсонська область) сталася бійка за участю екс-заступника глави Херсонської ОДА, екс-депутата облради Євгена Рищука. Він побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисне легке тілесне ушкодження.

Крім того, 6 вересня прокуратура Київської області повідомила про підозру секретарю Бориспільської міської ради Ярославу Годунку у вчинення хуліганських дій.