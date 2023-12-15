Депутат-подрывник и 26 потерпевших: что известно о взрывах гранат в сельсовете на Закарпатье

Подрыв прямо во время сессии

Официально о подрыве гранат в здании Керецковского сельского совета написали в пресс-службе полиции Закарпатской области.

"Сегодня в 11:37 на линию "102" поступило сообщение, что в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов взорвал гранаты", - говорилось в сообщении.

Фото: кадры с места подрыва гранаты в сельсовете на Закарпатье (zk.npu.gov.ua)

Также появилось и видео с моментом подрыва гранат. Мужчина сначала стоит у двери, потом достает гранаты и подрывает их во время заседания сессии. Ролик можно увидеть по ссылке.

Какое количество пострадавших

Предварительно, правоохранители сообщили сначала, что в результате взрыва погиб один человек (сам подрывник), а еще 11 человек ранены.

Впрочем, впоследствии информацию обновили. Известно, что следствие происшествия пострадало 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.

В полиции добавили, что медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты.

На месте происшествия работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Что известно о взрывнике

По данным Нацполиции и МВД, взорвал гранаты депутат сельского совета. Между тем, местные СМИ уже называют его имя.

По данным Нацполиции и МВД, взорвал гранаты депутат сельского совета. Между тем, местные СМИ уже называют его имя. Источники РБК-Украина также подтвердили, что гранаты взорвал депутат сельского совета от партии "Слуга Народа" Сергей Батрин.

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