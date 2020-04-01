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Депутат міськради в Одеській обл. заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 01:08
Депутат міськради в Одеській обл. заразився коронавірусом
Фото: міськрада у Южному (yuzhny.gov.ua)

Хворим виявився депутат з Южного

В Одеській області коронавірусом COVID-19 заразився депутат міськради Южого. Про це пише місцеве видання "Думська".

Ім'я депутата не уточнюється. Проте, Повідомляється, що чоловік 1974 року народження. Він нещодавно повернувся з-за кордону і відчув себе погано.

"Звернувся до сімейного лікаря, а потім був госпіталізований. Коло його контактів становить 37 чоловік", - пише видання.

Нагадаємо, у Тернопільській області протягом дня виявили 20 нових випадків зараження COVID-19. Загальна кількість інфікованих у регіоні збільшилася до 98 осіб.

Число летальних випадків від коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні зросла до 17.

А в Чернігівській області лабораторно зафіксовано третій випадок зараження коронавірусом. За його словами, хворого госпіталізували до Корюківської центральної районної лікарні.

В Україні число хворих коронавірусом перевищило 600 осіб
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