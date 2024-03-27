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Депрессии, тревожность, зависимости: психотерапевт рассказал, каких расстройств стало больше во время войны

Фото: директор Научно-учебного института психического здоровья НМУ им. Богомольца Олег Чабан (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине за время войны возросло количество тревожных, постстрессовых и депрессивных расстройств. Кроме того, украинцы также столкнулись с усилением разных зависимостей.

Об этом в интервью рассказал директор Научно-учебного института психического здоровья Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Олег Чабан.

"Возросло количество тревожных расстройств, постстрессовых расстройств, растет количество депрессивных расстройств, химических зависимостей, может возрастать зависимость от гаджетов у детей как компенсация того, что они часто находятся в ситуации изоляции, бомбоубежищах", - сообщил он.

Кроме того, появились комбинации с психическими расстройствами.

Также психотерапевт подчеркнул, что украинцы столкнулись с проблемой роста депрессивных расстройств и изменения их структуры.

"Например, растет количество маскированной депрессии. Пациент с такой депрессией может улыбаться, может рассказать анекдот, но его соматические жалобы – болит спина, шея, голова", - утверждает психотерапевт.

Как отметил Чабан, такие симптомы не проходят, пока человек не начнет принимать антидепрессанты.

"Поэтому количество скрытых депрессий растет за счет болевых вариантов. Причем боль может быть где угодно: головы, живота, в области сердца", - отмечает он.

Чабан отметил, что на своем опыте он убедился, что болезни сопровождаются психологическими расстройствами. Поэтому с пациентами приходится работать сразу нескольким специалистам одновременно.

Психологическое здоровье в Украине

Напомним, ранее украинцам дали рекомендации, что делать в случае стресса и как помочь человеку.

Детальнее о том, что происходит с психикой украинцев в условиях войны, каких последствий ожидать в будущем - читайте в интервью с психотерапевтом Олегом Чабаном.

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