Депрессия и ПТСР "в тренде": психиатр объяснил, почему самодиагностика - это опасно

В наше время, когда информации больше, чем когда-либо, многие пытаются самостоятельно "поставить себе диагноз" - пройдя онлайн-тест, почитав статьи или просмотрев видео. Но действительно ли это безвредно?

Психиатр, доктор медицинских наук Борис Михайлов в интервью для РБК-Украина рассказал, почему такая тенденция не только ошибочна, но и потенциально опасна, и почему "мода" на депрессию и ПТСР может привести к массовым психологическим проблемам.

Онлайн-тесты и шкалы: информативность или ловушка?

В современном мире популярными стали такие инструменты, как шкала Бека, тесты на тревожность или симптоматику ПТСР. Они легко доступны, но часто создают иллюзию контроля над психическим состоянием, заменяя профессиональную помощь.

"У людей должна быть общая осведомленность о критериях оценки своего здоровья, стиля жизни, психологического состояния и тому подобное. И люди должны осознавать последствия самодиагностики, а затем - и самолечения", - отмечает эксперт.

Михайлов приводит пример из медицинских университетов, где студенты на третьем курсе начинают изучать болезни - и в каждом из них вдруг "находятся" симптомы.

"В медицинских вузах бытует выражение "болезнь третьего курса", когда начинается изучение непосредственно болезней, а не общетеоретических курсов. И почти все студенты начинают ощущать у себя симптомы того или иного заболевания", - объясняет доктор.

Это ярко иллюстрирует, как недостаток клинического опыта и избыток информации могут навредить, даже с самыми лучшими намерениями.

"Так что образованность - дело неплохое, но часто приводит к тому, что люди ищут у себя болезни, которых нет", - резюмирует специалист.

"Мода" на диагнозы и феномен самовнушения

Среди причин ложной самодиагностики - психологические механизмы, в частности самосуггестия.

"Существует феномен самосуггестии, то есть самовнушения. Человек либо прочитав что-то, либо узнав от знакомых или близких, начинает чувствовать это в себе", - отмечает доктор.

Так мозг "подгоняет" симптомы под то, что только что было прочитано. Это может создать внутреннюю убежденность в болезни, даже когда ее нет.

Тревожный тренд - рост популярности "модных" диагнозов.

"В социуме есть и определенная "мода" на некоторые заболевания. Сейчас, к сожалению, 'в тренде' диагностика ПТСР и диагностика депрессии", - говорит врач.

Такие явления обостряются в условиях кризиса, и Украина - не исключение.

"Нельзя сказать, что украинская популяция психологически вполне здорова и оптимистична - ведь мы понимаем, в каких обстоятельствах сейчас живем", - подчеркивает эксперт.

Но эмоционально сложная ситуация не означает автоматического наличия болезни. Именно поэтому важно не хвататься за готовые диагнозы, а обращаться к специалистам.

Почему самодиагностика может "запустить" болезнь

Самая большая опасность в самодиагностике - это возникновение настоящей симптоматики, вызванной исключительно убеждением в ее наличии.

"Искать болезненное состояние там, где его нет, - это лишнее. Скажу больше: вследствие действия психологических механизмов действительно может появиться, а затем укорениться определенная симптоматика, в том числе депрессивная и тревожная", - предупреждает психиатр.

Михайлов добавляет, что мысль имеет силу, и иногда способна изменить состояние организма:

"Как говорится: 'Не буди зло, пока оно спит тихо'. Мысль, высказанная наружу, может стать материальной", - предостерегает доктор медицинских наук.

Вывод: знание - да, но без самодиагноза

Осведомленность о ментальном здоровье - сверхважна. Но она не должна заменять консультацию с психиатром или психологом.

Бесконтрольное применение онлайн-инструментов и необоснованные выводы относительно собственного состояния могут спровоцировать болезнь, которой раньше не было.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать для себя - сохранять критическое мышление и обращаться за помощью к специалистам, а не к поисковику.