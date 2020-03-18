Денісова заявила про відсутність тестів на коронавірус в ОРДЛО

На окупованій території Донецької і Луганської областей відсутні тести на визначення коронавіруса COVID-19. Про це заявила український омбудсмен Людмила Денісова Facebook.

За її словами, за минулий тиждень на окупованому Донбасі до лікарів звернулися близько 600 місцевих жителів з симптомами на ГРВІ. З них 91 - з підозрою на пневмонію.

"Так як на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19, лікарі не мають можливості встановити етіологію пневмонії", - повідомила Денісова.

Український омбудсмен звернулася до міжнародним гуманітарним організаціям, що мають доступ до окупованих територій Донбасу, максимально сприяти забезпеченню тестами на коронавірус, медичними препаратами та засобами особистого захисту цивільного населення, а також провести інформаційну кампанію по недопущенню розповсюдження коронавіруса

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв про 12 можливих випадках коронавіруса в окупованій Горлівці.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив випадки захворювання коронавірусом в ОРДЛО. За його словами, жінка, хвора коронавірусом, повернулася в ОРДЛО через Москву з Китаю.