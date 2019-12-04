Денісова розповіла про знущання щодо політв'язня Якименко

Український омбудсмен Людмила Денисова розповіла про численні порушення прав українського політв'язня Володимира Якименка, якого утримують в колонії в Саратовській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Денисової.

Український омбудсмен повідомила, що у Якименко суттєво погіршився стан здоров'я. Він страждає від болю в животі і ключиці, також має проблеми з зубами.

"Незважаючи на існуючі проблеми зі здоров'ям, медичні працівники пенітенціарної установи не надають необхідної допомоги нашого співгромадянина. Більш того, громадянина України під тиском змусили підписати відмову від повного медичного обстеження", - розповіла Денисова.

За її даними, працівники колонії застосовують до нього фізичне насильство, наносять удари по нирках, виводять на вулицю при мінусовій температурі і змушують роздягатися до гола, після чого починають проводити тривалий огляд особистих речей.

Також Денисова повідомила, що є факти, які свідчать про упереджене ставлення до Якименко з-за його громадянства.

"Крім того, наш співвітчизник не забезпечено одягом установленого зразка, який відповідає сезону і кліматичних умов. Зокрема, йому було видано взуття, не підходять за розміром, що призвело до травм ніг", - додала вона.

Також вона сказала, що співробітники колонії не приймають передач для Якименко.

"Дружині Володимира адміністрацією виправної колонії було відмовлено у прийнятті посилки з теплими речами і ліками для укладеного без пояснення причин", - повідомила український омбудсмен.

Денисова заявила, що звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяні Москальковой з проханням в найкоротший термін забезпечити медичне обстеження Якименко, а також перевірити умови утримання українця.

Володимир Якименко - таксист і активіст "Автомайдану" з села Чаплинка Херсонської області, де розташований український пункт пропуску через адміністративний кордон з Кримом. Займався тим, що перевозив кримчан, які виїжджали з території анексованого півострова на материкову територію України. У червні 2017 року його затримали російські силовики і звинуватили в перевезенні наркотиків, катували, вибиваючи визнання і вимагаючи розповісти про розташування українських військ поблизу админграницы з аннексированным півостровом.

Його засудили до 15,5 років і етапували з Криму в колонію в Пугачов Саратовської області Росії, де він відбуває покарання сьогодні.

Нагадаємо, раніше Денисова розповіла, в якій колонії в Італії перебуває засуджений український військовий Віталій Маркист.

Також повідомлялося, що український політв'язень Олександр Шумков, що міститься в колонії в Тверській області Російської Федерації, має проблеми зі здоров'ям