Денісова озвучила можливу причину зараження моряка Ейдера гепатитом

Ейдера могли заразити гепатитом під час операції

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в данный момент ожидает результатов повторных анализов пленного украинского моряка Андрея Эйдера для подтверждения возможного его заражения вирусом гепатита. Об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".

Денисова отметила, в РФ в очередной раз заявили, что состояние моряков удовлетворительное, раненым морякам оказана вся необходимая медицинская помощь. При этом, по словам Денисовой, "сейчас есть противоречивая информация от адвокатов, посещающих украинцев".

"Мы знаем, что есть тревожные вести по Терещенко, Беспальченко, Зинченко, то есть состояние их здоровья ухудшается. И это касается Артеменко, Эйдера, Сороки. Что по Эйдеру. Да, действительно, через обследование стало известно, что у него гепатит В, сейчас мы выясняем подтверждение этой информации. Безусловно я обратилась ко всем причастным, и сегодня буду встречаться с Советом Европы, чтобы раненых моряков передали в третье государство", - рассказала Денисова.

Кроме того, по словам Денисовой, Эйдер мог заболеть через оперативное вмешательство.

"Причины - у него было ранение, было оперативное вмешательство. Я думаю, что это возможно из-за оперативного вмешательства", - отметила омбудсмен.

Напомним, российский адвокат Николай Полозов сообщил, что есть подозрения, что раненого военнопленного моряка Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом B.

Добавим, что у военнопленных украинских моряков Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья. Украинский омбудсмен Людмила Денисова также призвала омбудсмена РФ Москалькову проверить состояние содержания и наличие условий для лечения раненых моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко.