Денісова звернулася до Москальковой через оголошення голодування Клихом

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до своєї колеги в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона терміново перевірила інформацію про оголошення голодування Станіславом Клихом. Про це вона написала у Facebook.

Денісова також попросила Москалькову вжити заходів щодо забезпечення належних умов утримання та надання медичної допомоги.

"Тому я звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона терміново перевірила інформацію про оголошення голодування Станіславом, а також вжила заходів щодо забезпечення належних умов утримання та надання медичної допомоги", - написала Денісова.

Також вона додала, що звернулися до українського консула в Єкатеринбурзі, який зв'язався з керівником пенітенціарної установи "ФКУ Т УФСІН Росії по Челябінській області". Той у свою чергу не підтвердив інформацію про голодування.

Крім того, за інформацією Денісової, консул збирається відвідати Клыха в червні.

Сьогодні російська правозахисниця Тетяна Щур заявила, що український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування.

У 2016 році українців Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і в 1994-1995 роках воювали в складі бандформувань у Чечні.