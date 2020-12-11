Гроші на вакцину від COVID у разі потреби виділять додатково, - Радуцький

Станом на сьогодні в проект державного бюджету на 2021 рік на закупівлю вакцини від коронавірусу закладено 2,6 мільярда гривень. Однак у разі потреби кошти на закупівлю вакцини виділять окремо.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Сьогодні була нарада у президента. На нараді міністр фінансів і прем’єр-міністр запевнили президента, що як тільки встане питання додаткових коштів, які потрібні (на закупівлю вакцини від коронавірусу - ред.), гроші будуть переведені з інших статей. Не буде питання із закупівлею додаткових вакцин", - пояснив він.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я України попереджала, що в проекті державного бюджету на 2021 рік на вакцинацію від коронавірусу закладена недостатня сума коштів.

Також РБК-Україна писало, що Україна отримає безкоштовно 8 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX. Цієї кількості вакцини вистачить для 4 млн населення.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня оче-видці розповідають, через які жахи проходять полонені в ОРДЛО. Також гості студії, серед яких Міхеіл Саакашвілі, Олексій Данілов, Ігор Кузін, Михайло Радуцький та інші, дискуту-ють на тему жорсткого карантину в Україні через пандемію коронавірусу, обговорюють ро-сійську вакцину і не тільки.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 11 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про те, наскільки готова інфраструктура України для проведення масової вакци-нації.

Максим Степанов

Також біолог-генетик Олександр Коляда розповів про технології, які викори-стовувалися при створенні вакцин проти коронавирусу.

Олександр Коляда

А завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград прокоментувала страхи батьків, пов'язані з вакцинацією.

Наталія Виноград

Не обійшлося й без скандалів. Так, наприклад, пропонуємо подивитися суперечку між народним депутатом Олексієм Гончаренком та міністром Максимом Степановим про фінансування щодо проведення вакцинації в Україні.

Степанов і Гончаренко

Минулого тижня також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про податкові ініціативи, які спровокували протести ФОПів, та про те, чому влада змінила свою позицію щодо їх впровадження.

Дмитро Наталуха