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Усі гроші залишилися на картах: НБУ спростував черговий абсурдний фейк

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України спростував інформацію з соціальних мереж про те, що гроші з платіжних карток вкрай треба було зняти готівкою 12 березня. Нібито через те, що 12 березня працювала система електронних платежів Національного банку (СЕП), а у наступні дні цього вже не можна буде зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Сьогодні вже 13 березня, відповідно ви можете переконатися, що ваші гроші цілі й неушкоджені, а банкомати й термінали працюють як завжди", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, насправді СЕП працює щодня – 23 години та сім днів на тиждень. Робочий день у СЕП впливає лише на дату відображення здійснених операцій у балансі банків. А операції з платіжними картками, такі як зняття готівки чи безготівкова оплата товарів чи послуг, не обробляються в СЕП, вони здійснюються через окремі платіжні системи (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).

Водночас навіть у вихідні й уночі платіжні системи Mastercard, Visa, ПРОСТІР, а відповідно й банкомати і термінали працюють, незалежно від робочого часу банків.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Національний банк України