День вишиванки: гарні привітання в листівках і віршах з улюбленим святом

У День вишиванки українці влаштовують флешмоби, демонструючи всьому світу прекрасне національне вбрання
Всесвітній день вишиванки у 2020 році всі українки і українці відсвяткують сьогодні, 21 травня. Цей день щорічно відзначається у третій четвер травня. Сьогодні кожен з нас зможе долучитися до традиції й дістати з шафи цей прекрасний атрибут нашої історії - вишиту сорочку, спідницю або плаття-вишиванку.
В Україні традиція одягати вишиванки в третій четвер травня прийшла з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де з 2006 року студенти почали приходити на пари в національному одязі в цей день.
Хоча сьогодні ми проведемо День вишиванки на карантині, це не перешкодить великому флешмобу в соцмережах, де українки і українці через фото зможуть показати всьому світу цю прекрасну частину української історії. Styler пропонує гарні листівки й привітання у віршах і прозі, якими можна нагадати друзям і рідним про одне з найкрасивіших українських свят.
Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господа молюся.
Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду міжду люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято
(Українці знають!),
Й весело святкують
Вишиванки День!
Сорочку мати сину вишивала
І душу, й серце у вишивку вкладала.
Як пам'яті народної відлунки,
На полотні з'являлись візерунки,
Де кожен хрестик - то життєві миті...
Мережила по білому блакиттю,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо -
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
Вишиванка, вишиванка,
одягну її я зранку,
гарно причешуся,
радісно всміхнуся.
Бо сьогодні свято
будем святкувати
і пісень співати.
На весь світ казати,
бо у нашої Вишиваночки
сьогодні святечко.
Я вишию на полотні любов
Червоними нитками що, мов кров
І голкою я поведу життя,
Це буде наче каяття.
Любити я не присягалась,
Я просто голкою вела.
Повір, я навіть не старалась,
Вагатись також не могла.
Одна за одною нитками
Відтворювалось забуття:
Усі стежки, що називала я шляхами
І та єдина стежка в майбуття.
Я вишию на полотні розлуку,
Самотнім криком журавлів.
У вишиванці відтворились звуки,
Мов у сльозах вода дощів.
Я вишию на полотні печаль,
Що все ж веде до здійснення бажання,
Немов в останнє я погляну в даль,
Побачивши небес зітхання.
Дрібною голкою на полотні
Я поведу стежину в майбуття.
То буде гарно, наче в сні,
Я вишию на полотні життя.
Вітаю з великим українським святом, Днем вишиванки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ - сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати і розвивати!
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Вітаємо з щирим і красивим святом - Днем Вишиванки. Згадаймо про нашу милу Україну, своїх прадідів і традиції. Історія Вітчизни - це наше майбутнє. Будемо любити її та захищати.
День вишиванки 2020 (фото: pixabay.com)
У День вишиванки хочу побажати миру та злагоди у ваших оселях і серцях. Нехай ваш патріотизм допомагає захищати Україну та робити її цілісною, успішною. Пам'ятайте, що ми - Українці і зможемо все.
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Автор: Ірина Мельник