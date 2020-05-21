День вишиванки: гарні привітання в листівках і віршах з улюбленим святом

День вишиванки 2020 (фото: РБК-Україна)

У День вишиванки українці влаштовують флешмоби, демонструючи всьому світу прекрасне національне вбрання

Всесвітній день вишиванки у 2020 році всі українки і українці відсвяткують сьогодні, 21 травня. Цей день щорічно відзначається у третій четвер травня. Сьогодні кожен з нас зможе долучитися до традиції й дістати з шафи цей прекрасний атрибут нашої історії - вишиту сорочку, спідницю або плаття-вишиванку.

В Україні традиція одягати вишиванки в третій четвер травня прийшла з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, де з 2006 року студенти почали приходити на пари в національному одязі в цей день.

Хоча сьогодні ми проведемо День вишиванки на карантині, це не перешкодить великому флешмобу в соцмережах, де українки і українці через фото зможуть показати всьому світу цю прекрасну частину української історії. Styler пропонує гарні листівки й привітання у віршах і прозі, якими можна нагадати друзям і рідним про одне з найкрасивіших українських свят.

Привітання, листівки та картинки з Днем вишиванки

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господа молюся.

Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду міжду люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято

(Українці знають!),

Й весело святкують

Вишиванки День!

Сорочку мати сину вишивала

І душу, й серце у вишивку вкладала.

Як пам'яті народної відлунки,

На полотні з'являлись візерунки,

Де кожен хрестик - то життєві миті...

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо -

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будем святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

Я вишию на полотні любов

Червоними нитками що, мов кров

І голкою я поведу життя,

Це буде наче каяття.

Любити я не присягалась,

Я просто голкою вела.

Повір, я навіть не старалась,

Вагатись також не могла.

Одна за одною нитками

Відтворювалось забуття:

Усі стежки, що називала я шляхами

І та єдина стежка в майбуття.

Я вишию на полотні розлуку,

Самотнім криком журавлів.

У вишиванці відтворились звуки,

Мов у сльозах вода дощів.

Я вишию на полотні печаль,

Що все ж веде до здійснення бажання,

Немов в останнє я погляну в даль,

Побачивши небес зітхання.

Дрібною голкою на полотні

Я поведу стежину в майбуття.

То буде гарно, наче в сні,

Я вишию на полотні життя.

Вітаю з великим українським святом, Днем вишиванки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ - сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати і розвивати!

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Вітаємо з щирим і красивим святом - Днем Вишиванки. Згадаймо про нашу милу Україну, своїх прадідів і традиції. Історія Вітчизни - це наше майбутнє. Будемо любити її та захищати.

День вишиванки 2020 (фото: pixabay.com)

У День вишиванки хочу побажати миру та злагоди у ваших оселях і серцях. Нехай ваш патріотизм допомагає захищати Україну та робити її цілісною, успішною. Пам'ятайте, що ми - Українці і зможемо все.

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Автор: Ірина Мельник