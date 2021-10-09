За день в Україні вакцинували проти коронавірусу майже 150 тисяч осіб

За п'ятницю, 8 жовтня, в Україні 148 735 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримала 73 961 людина, повністю імунізовані - 74 774 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Протягом доби працювали: 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення; 350 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, з них отримали одну дозу - 7 495 411 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", станом на кінець серпня 2021 року не планують найближчим часом вакцинуватися від коронавірусу 56,5% дорослих українців. Збираються зробити щеплення 25,1% опитаних.