День скасування рабства: Байден погодив нове свято в США

Напередодні Палата представників проголосувала за прийняття закону про нове свято в США. Палата остаточно прийняла текст закону 415 голосами проти 14 за підтримки лідерів демократів і республіканців. Напередодні він був одноголосно схвалений Сенатом.

Juneteenth також відомий в США як День свободи, День звільнення. Це знаменує день, коли федеральні війська прибули в Галвестон, штат Техас, 19 червня 1865 року, щоб гарантувати, що афроамериканці, які все ще перебувають у рабстві, були звільнені після закінчення Громадянської війни в 1861-1865 роках.