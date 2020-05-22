ru
ua

День Миколи чудотворця: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Новини » Стиль життя   

У цей день православні відзначають Миколин день

Яке сьогодні свято. 22 травня 2020 року віруючі вшановують пам'ять Миколи чудотворця з грецької колонії Патара. Він прославився тим, що захищав купців і моряків. Після смерті святого, його тіло почало мироточити і стало об'єктом паломництва.

На Русі святого Миколая вважали одним з найголовніших покровителів і заступників. У народному календарі дата значиться як Микола Весняний, Миколин день.

До речі, день Миколи Чудотворця відзначається двічі на рік: 19 грудня – День Святого Миколая, і влітку – 22 травня.

Селяни називали день теплим, травним. З цієї дати чекали настання справжнього тепла. Найголовнішою прикметою 22 травня був дощ: якщо він був, люди вважали, що бути хорошому врожаю.

► Кабмін опублікував постанову про продовження карантину до 22 червня► На початку літа українців очікують два додаткових вихідних дні

Головні прикмети цього дня:

  • Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.
  • Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.
  • На наступний день після Миколи йде дощ – літо буде дощовим і холодним.
  • Зграї шпаків неспокійно перелітають з одного поля на інше — до зміни погоди.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • В цю дату не можна сумувати.
  • Категорично не можна лаятися.
  • Ні в якому разі не можна згадувати погане.
  • Не можна відмовляти тому, хто просить про допомогу.

Сьогодні Іменини святкують: Микола, Василь, Йосип.

Як ми раніше писали, на початку літа українців очікують два додаткових вихідних дня.

Автор: Марія Соловей