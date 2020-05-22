День Миколи чудотворця: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

У цей день православні відзначають Миколин день
Яке сьогодні свято. 22 травня 2020 року віруючі вшановують пам'ять Миколи чудотворця з грецької колонії Патара. Він прославився тим, що захищав купців і моряків. Після смерті святого, його тіло почало мироточити і стало об'єктом паломництва.
На Русі святого Миколая вважали одним з найголовніших покровителів і заступників. У народному календарі дата значиться як Микола Весняний, Миколин день.
До речі, день Миколи Чудотворця відзначається двічі на рік: 19 грудня – День Святого Миколая, і влітку – 22 травня.
Селяни називали день теплим, травним. З цієї дати чекали настання справжнього тепла. Найголовнішою прикметою 22 травня був дощ: якщо він був, люди вважали, що бути хорошому врожаю.
Сьогодні Іменини святкують: Микола, Василь, Йосип.
Як ми раніше писали, на початку літа українців очікують два додаткових вихідних дня.
Автор: Марія Соловей