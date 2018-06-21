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Коли День молоді 2018 в Україні

STYLERLIFE        21.06.2018 - 10:00
Фото: День молоді (pixabay.com/TheVirtualDenise)
Фото: День молоді (pixabay.com/TheVirtualDenise)

День молоді в Україні традиційно відзначають в кінці червня

День молоді - яскраве літнє свято, до якого приурочено безліч цікавих подій. Його дата в Україні щорічно змінюється, але завжди потрапляє на кінець червня. Коли День молоді відзначається в цьому році - розповість Styler.

День молоді 2018 в Україні: дата

Свято молоді є одним з державних і було встановлене указом президента України Леоніда Кравчука в 1994 році для підтримки ініціативи молодіжних рухів і організацій. Датою святкування стала остання неділя червня. Таким чином, в 2018 році День молоді потрапляє на 24 червня.

В незалежній Україні молодь вітають наприкінці червня вже 23 роки поспіль, однак свято існувало і раніше. В останню неділю червня відзначався День радянської молоді ще з 1958 року. Після розпаду СРСР деякі країни продовжили цю традицію. Наприклад, разом з Україною День молоді 24 червня відзначать і в Білорусі.

День молоді в Україні - 24 червня 2018Фото: День молоді в Україні - 24 червня 2018 (pixabay.com/Free-Photos)

Крім національного свята молодих людей, існують і міжнародні. З ініціативи ООН і  за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді в 1998 році був встановлений Міжнародний день молоді на 12 серпня.

Всесвітній день молоді - найперше свято в честь юнаків і дівчат. Воно відзначається щорічно 10 листопада з ініціативи Всесвітньої організації демократичної молоді, починаючи з 1946 року.

Примітно, що в Україні до "молоді" відносять громадян від 18 до 35 років, а за класифікацією ООН до цієї категорії потрапляють особи до 24 років. Однак даний факт не заважає відзначати свято і юним представникам суспільства і тим, хто відчуває себе молодим душею.

До Дня молоді в Україні щорічно організовуються спортивні та розважальні заходи, конкурси та музичні фестивалі. А талановиті молоді люди в цей день отримують нагороди від уряду країни.

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Теги: Украина, дата, День молодежи
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