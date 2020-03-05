За день коронавірусом у Франції заразилися 138 людей

Франція заявила про 138 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що зазначена кількість заражень відбулася всього за один день. Загальна кількість інфікованих в країні досягла 423 осіб.

Найбільше випадків зафіксовано на півночі Франції у департаменті Уаза - 105. Ще 49 осіб заразилися у Верхній Савойї в східній частині країни, 20 - в Морбіані на заході Франції. Ще 13 випадків пов'язані з груповою поїздкою в Єгипет. Також, кілька десятків заражень пов'язані зі зборами євангелістів в Мюлузі, у Верхньому та Нижньому Рейні.

Також повідомляється про 7 смертельних випадків. За словами міністра охорони здоров'я Франції Жерома Саломона, загиблі - 6 чоловіків і одна жінка.

"Зі 7 смертей всі були похилими з серйозними патологіями. Це те, що ми спостерігаємо в Італії", - заявив Саломон.

Ще 23 людини знаходяться в інтенсивній терапії у важкому стані.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що епідемія коронавірусу COVID-19 представляє загрозу для кожної країни.