За день коронавірусом у Франції заразилися майже 100 людей, двоє померли

Кількість заражених коронавірусом COVID-19 у Франції за один день збільшилася на 92 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Таким чином кількість випадків зараження вірусом у Франції збільшилася до 377 осіб.

Також французька влада повідомила про 2 нові смерті від коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров’я Франції, наразі відомо про 6 випадків смерті від інфекції на території країни.

Зазначається, що різке зростання кількості випадків, яке зафіксували між 3 та 4 березня, є найбільшим з початку епідемії.

Станом на 12:00 поточного дня, у Європейському регіоні коронавірус зафіксовано в 39 країнах. Загальна кількість хворих - 4296 осіб. Відомо про 113 смертельних випадків.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро для допомоги постраждалим від спалаху коронавірусу країнам. Ще 12 млрд доларів дасть Всесвітній банк.

Також РБК-Україна повідомляло, що, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку в закритій лабораторії у китайському Ухані.