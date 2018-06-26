День Конституції 2018: програма заходів

Афіша найцікавіших заходів на вихідні до Дня Конституції 2018

Програма заходів на День Конституції в Києві пропонує яскраві розваги для всієї родини і концерти. Куди піти на святкові вихідні до Дня Конституції 2018 - розповість Styler.

Заходи на День Конституції 2018

Урочиста частина святкування 22-ї річниці прийняття Конституції України пройде біля пам'ятника гетьману Пилипу Орлику. 28 червня о 09:00 тут відбудеться покладання квітів. Організовані КМДА концертні програми в цей день пройдуть у Центральному, Голосіївському, Печерському парках, а також в Гідропарку і парку "Перемога".

До Дня Конституції 2018 приурочений ювілейний, 5-й за рахунком, легкоатлетичний забіг "Україна - моя рідна країна".

Фото: Забіг до Дня Конституції 2018 (facebook.com/Відділ-у-справах-сімї-молоді-та-спорту-Голосіївської-РДА)

Пробіг на дистанцію 4 км в декількох вікових категоріях розпочнеться о 10:00 в Голосіївському парку. Перші 500 зареєстрованих атлетів отримають медалі та сертифікати. Серед усіх учасників також розіграють призи.

На вихідних до Дня Конституції буде працювати виставка "Світ велетнів" на Співочому полі. Інсталяції з квітів представляють собою предмети з дому людини-велетня. Тут створені трав'яні і квіткові композиції у вигляді годинника, цукерок. На виставці можна сфотографуватися з гігантськими туфельками, помадою, набором інструментів.

Фото: Виставка "Світ велетнів" на Співочому полі (facebook.com/coookiescomua)

Концертна програма на День Конституції 2018

На Veranda Terrace о 19:00 28 червня відбудеться концерт легендарного гурту дев'яностих Ляпіс-98. Сергій Міхалок заспіває культові хіти "Яблуні", "А-у", "Капітал", а також нові композиції.

Фото: Концерт Ляпис-98 на День Конституції (facebook.com/veranda.terrace)

28 червня о 22:30 в JUST C.A.F.E. почнеться концерт Даші Астаф'євої. Екс-учасниця гурту NIKITA виступить з сольною програмою і представить популярні хіти та свої нові пісні.

Фото: Концерт Даші Астаф'євої 28 червня (facebook.com/justcafe.ua)

В концерт-холі Freedom на День Конституції 2018 відбудеться великий концерт Олега Скрипки "На біс" у супроводі оркестру народних інструментів НАОНІ. Початок концерту о 19:00.

Фото: Концерт Олега Скрипки та НАОНІ 28 червня (facebook.com/o.skrypka)

Музика в стилі джаз лунатиме ввечері 28 червня на Трухановому острові. На пляжі ПБК Національний Академічний духовий оркестр України виконає запальні мелодії з репертуару джаз-бенду Глена Міллера.

Фото: Джаз на пляжі 28 червня (facebook.com/MarcoConcert)

А 29 червня на ПБК з 18:00 розпочнеться яскрава танцювальна вечірка від Cream Soda. Електронне тріо презентує свій новий альбом "Красиво", в якому змішалися декілька музичних стилів: диско, хаус, панк, інді-поп.

Факти про Дашу Астаф'єву (video.rbc.ua)