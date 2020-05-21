День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети

21 травня православні християни вшановують пам'ять улюбленого учня Христа, Іоанна Богослова
Яке сьогодні свято. 21 травня віруючі християни згадують про улюбленого учня Христа - Івана Богослова. За переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії – дочки святого Йосифа обручника, і Зеведея.
Ісус закликав Івана одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати своїм учнем. Він був свідком багатьох чудес Христа і приймав активну участь в його житті, ставши свідком найважливіших подій. Був присутній при Преображенні Господньому, і саме Іоанові Христос доручив турботу про Марію після його смерті.
У цей день іменини святкують – Арсеній, Іван і Пімен.
Як ми раніше писали, на початку літа українців очікують два додаткових вихідних дня.
Автор: Марія Соловей