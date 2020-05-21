День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети

Свято 21 травня (колаж РБК-Україна)

21 травня православні християни вшановують пам'ять улюбленого учня Христа, Іоанна Богослова

Яке сьогодні свято. 21 травня віруючі християни згадують про улюбленого учня Христа - Івана Богослова. За переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії – дочки святого Йосифа обручника, і Зеведея.

Ісус закликав Івана одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати своїм учнем. Він був свідком багатьох чудес Христа і приймав активну участь в його житті, ставши свідком найважливіших подій. Був присутній при Преображенні Господньому, і саме Іоанові Христос доручив турботу про Марію після його смерті.

У цей день іменини святкують – Арсеній, Іван і Пімен.

Головні прикмети цього дня:

Ясний та добрий день – влітку грибів трохи буде.

Дощовий день – прикмета того, що гриби зростуть.

Рясно квітне черемха – мокре літо буде.

Місяць вкрита серпанком – скоро погода погіршиться.

Як тільки листя дуба розпускалися – можна сіяти теплолюбні культури, оскільки грунт вже добре прогрівається.

Якщо зорати землю під час останньої чверті повного місяця, то поле, по прикметі, буде чистим і без бур'янів.

Якщо ввечері небо забарвлюється в червоний колір – погода найближчими днями буде хорошою.

Якщо ж небо червоне вранці – буде дощ.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна нікому розповідати свої сни - буде нещастя.

Як ми раніше писали, на початку літа українців очікують два додаткових вихідних дня.

Автор: Марія Соловей