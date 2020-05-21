ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети

Lite » Стиль життя 21.05.2020 - 06:06
День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети
Свято 21 травня (колаж РБК-Україна)

21 травня православні християни вшановують пам'ять улюбленого учня Христа, Іоанна Богослова

Яке сьогодні свято. 21 травня віруючі християни згадують про улюбленого учня Христа - Івана Богослова. За переказами, євангеліст і апостол Іоанн Богослов був сином Саломії – дочки святого Йосифа обручника, і Зеведея.

Ісус закликав Івана одночасно зі своїм старшим братом Яковом стати своїм учнем. Він був свідком багатьох чудес Христа і приймав активну участь в його житті, ставши свідком найважливіших подій. Був присутній при Преображенні Господньому, і саме Іоанові Христос доручив турботу про Марію після його смерті.

У цей день іменини святкують – Арсеній, Іван і Пімен.

Головні прикмети цього дня:

  • Ясний та добрий день – влітку грибів трохи буде.
  • Дощовий день – прикмета того, що гриби зростуть.
  • Рясно квітне черемха – мокре літо буде.
  • Місяць вкрита серпанком – скоро погода погіршиться.
  • Як тільки листя дуба розпускалися – можна сіяти теплолюбні культури, оскільки грунт вже добре прогрівається.
  • Якщо зорати землю під час останньої чверті повного місяця, то поле, по прикметі, буде чистим і без бур'янів.
  • Якщо ввечері небо забарвлюється в червоний колір – погода найближчими днями буде хорошою.
  • Якщо ж небо червоне вранці – буде дощ.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна нікому розповідати свої сни - буде нещастя.

Як ми раніше писали, на початку літа українців очікують два додаткових вихідних дня.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Праздники
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся