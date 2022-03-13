За день евакуйовано ще понад 12,7 тисячі українців, - Зеленський

"Всі гуманітарні коридори, які були узгоджені - вони спрацювали. Вдалося вивезти сьогодні 12 729 людей. Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра (у неділю, - Ред.) вдень. Через складність маршруту довелося заночувати в Бердянську", - розповів президент.

Також Зеленський заявив, що міжнародному співтовариству потрібно надавати Україні більшу підтримку і допомогу, адже агресія Росії націлена не тільки проти нашої країни, проте й інших європейських держав.

"Постійно, за кожної нагоди, я повторюю нашим друзям та іноземним партнерам про те, що вони повинні робити більше для нашої держави, для України, для людей, для українців. Тому що це не тільки для України - це для всіх вас в Європі. Зло, яке цілеспрямовано бомбардує мирні міста, зло, яке обстрілює навіть машини "швидкої допомоги" і підриває лікарні - не зможе зупинитися тільки на одній країні!" - наголошує президент.

Відео: Володимир Зеленський виступив з нічним зверненням 13 березня