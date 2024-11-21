День жестянщика: как не попасть в ДТП на авто в первый снег

Честно сказать, массовых аварий во время первого снегопада могло бы и не быть, ведь причина всего сугубо ментальная – из-за резкой смены дорожных условий. То есть водители могли бы легко избегать столкновений – если бы не допускали типичных ошибок. В частности, таких:

Управление машиной по-летнему Почему пик зимней аварийности приходится именно на первый день снегопадов, а в течение последующих месяцев аварийность падает? замедлений должна быть уменьшена, а резкие повороты и другие энергичные действия рулем должны быть вообще отменены. Плюс повышенная внимательность – обстановку вокруг вас следует прогнозировать заранее, чтобы соответствующим образом планировать свои действия.

Шины не по сезону. Немалое количество владельцев – конечно, по уважительным причинам – откладывает переобувание машины в зиму на последний момент. Между тем лучше изменить резину заранее, ведь летние покрышки на снегу – это хуже, чем зимние – на чистом асфальте. Между прочим, не стоит возлагать большие надежды на зимние шины с очень изношенным протектором, даже если он не выпадает из установленного Правилами лимита глубины 1,6 мм.

Неурядицы с обзорностью. Очень важно, чтобы окна машины были чисты от снега и льда (снаружи) и запотевания (изнутри). Это касается и боковых окон, ведь плохой обзор в сторону – это тоже случайные столкновения, в том числе с тяжелыми последствиями, на перекрестках. Отопление в салоне, стеклоочистители и омыватели должны быть исправными, а жидкость в бачке последнего – вовремя заменена морозостойкой.

Не оптимальный маршрут . В дни снегопадов и подобных неласковых явлений выбирайте особый, более оптимальный для таких условий маршрут. Лучше ехать там, где меньше машин, автобусных остановок и оживленных перекрестков, где нет подъемов и спусков, мостов и путепроводов. Потому что именно на таких участках наибольшая вероятность образования гололеда, пробок и аварий.

Кратко

Имейте в виду, что даже когда вы сами будете безупречны за рулем, именно в первые дни зимней непогоды вас будет ждать наибольшая вероятность попасть в аварию. От участия в ДТП во время снегопада не застрахован даже максимально осторожный водитель, потому что это может произойти из-за ошибки вашего коллеги по потоку. Следовательно, если вам очень дорог ваш автомобиль, или если вы просто не очень уверены в себе, рассмотрите вариант этого дня оставить машину дома и воспользоваться такси или общественным транспортом.